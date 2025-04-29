Через страйк в аеропорту в Брюсселі застрягла делегація з 18 депутатів Сейму Литви

Після того, як у вівторок працівники бельгійських аеропортів оголосили страйк, 18 литовських парламентарів, які перебували з робочим візитом у Брюсселі, не можуть повернутися до Литви.

Цю інформацію підтвердив LRT один з них, Русланас Барановас, передає "Європейська правда".

Член Сейму повідомив, що разом з ним перебувають ще вісім членів фракції Литовської соціал-демократичної партії.

"Є ще двоє "селян", один консерватор і шестеро з "Зорі Німану", – сказав він.

Усі вони брали участь у робочому візиті делегації членів Сейму до інституцій Європейського Союзу в Брюсселі.

"Це організована ініціатива Європейської комісії. Візит було заплановано 6 місяців тому", – сказав Барановас.

Наразі делегація має намір повернутися до Вільнюса в середу ввечері.

У вівторок всі вильоти з аеропорту Брюссель-Завентем були скасовані, а в аеропорту Шарлеруа скасовані як вильоти, так і прильоти.

Протести бельгійських профспілок стосуються політики нового уряду Бельгії на чолі з Бартом де Вевером, зокрема пенсійної реформи, яка є менш вигідною для людей із низькими доходами.