ЗМІ: у Польщі троє людей постраждали внаслідок аварії повітряної кулі

У Куявсько-Поморському воєводстві Польщі сталася аварія повітряної кулі, внаслідок якої троє людей отримали травми та були госпіталізовані.

Про це дізналася польська радіостанція RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався поблизу містечка Слуп у Грудзьонському повіті. Повітряна куля готувалася до посадки на полі, однак під час маневру зачепилася за гілки дерев.

Внаслідок зіткнення з кошика спочатку випав пілот. Після падіння кошика на землю з нього також випали дві пасажирки.

Після аварії повітряна куля без екіпажу відлетіла у напрямку на північний схід і зникла з поля зору.

За даними польської радіостанції, пілот отримав перелом ноги, одна з пасажирок – перелом руки, а інша – травму руки. Усі постраждалі на момент прибуття допомоги були притомні та були доправлені до лікарні.

Обставини аварії розслідуватиме Державна комісія з розслідування авіаційних аварій Польщі.

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Раніше в Анкарі одна людина загинула в аварії навчального гелікоптера.