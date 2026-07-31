Більшість німців негативно оцінили дії Мерца під час останніх кадрових перестановок

Більшість німецьких виборців критично оцінюють дії федерального канцлера Фрідріха Мерца під час призначення нових керівників на ключові посади у федеральному уряді.

Про це свідчать дані свіжого дослідження Politbarometer телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

57% респондентів вважають, що Мерц радше погано впорався з кадровими змінами. Трохи більше ніж п'ята частина (21%) оцінює його дії радше позитивно.

Навіть серед прихильників блоку ХДС/ХСС критика незначно переважає: 43% негативних оцінок проти 39% позитивних.

Лише 17% опитаних вірять, що робота федерального уряду покращиться завдяки цим перестановкам. 13% очікують погіршення, а більшість (61%) не передбачають суттєвого впливу.

Водночас більшість респондентів (55%) принципово позитивно ставляться до самого факту оновлення деяких керівних посад в уряді, тоді як 31% вважають такі заміни недоцільними.

Мерц використав відставку голови фракції ХДС/ХСС Єнса Шпана для масштабної реорганізації у фракції, уряді та партії. Утім, знадобилося 11 днів, перш ніж у середу він зміг завершити більшу частину цього процесу, призначивши нових міністрів.

Особливу хвилю невдоволення у власній партії Мерца викликала заміна міністра транспорту Патріка Шнідера. Детально про це читайте у статті: "Дитячі проблеми" команди Мерца: як перестановки в уряді запустили кризу в Німеччині.