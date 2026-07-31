У п'ятницю в Польщі з допомогою українського експерта продовжать розслідувати падіння ракети

У Польщі на п'ятницю заплановані подальші процесуальні дії та експертиза уламків ракети, що впала 30 липня у Люблінському воєводстві, український експерт візьме участь у розслідуванні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

Як повідомляється, у четвер увечері прокурори завершили розслідування на місці падіння ракети в Тарнава-Колонії, що приблизно за 95 км від кордону з Україною. Слідчі вилучили численні фрагменти ракети, а в п'ятницю проведуть їх детальне дослідження за участю експерта з України.

Речник прокуратури Любліна Марчин Козак оголосив у четвер увечері, що вирву від снаряда засипали, а ділянкою знову може користуватися власник.

Засипана землею вирва, що утворилась унаслідок падіння ракети 30 липня фото з сайту rmf 24

Він підсумував, що під час операцій у четвер солдати Сил територіальної оборони обстежили територію площею приблизно 3 квадратних кілометри, знайшовши численні фрагменти ракети, включаючи компоненти двигуна.

Прокурор оголосив, що подальші процесуальні дії заплановані на п'ятницю, зокрема, експертиза уламків ракети в штаб-квартирі Військової поліції. Український експерт візьме участь у розслідуванні, щоб допомогти польським службам ідентифікувати виявлений об'єкт.

Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик у четвер увечері підтвердив, що російська ракета Х-101 впала в Люблінському районі.

Козак раніше повідомляв, що слідчі оглядають місце вибуху, кратер діаметром приблизно 10 метрів і глибиною 5 метрів. Вони фіксують уламки, компоненти ракети та збирають зразки ґрунту.

Раніше у НАТО заявили, що перебувають у тісному контакті з польською владою у зв’язку з інцидентом з російською ракетою Х-101.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга мав розмову зі своїм польським колегою Радославом Сікорським після того, як російська крилата ракета вторглася на територію Польщі. Сибіга запевнив польського міністра у повній солідарності України з Польщею.

Польський прем’єр Дональд Туск, коментуючи падіння ракети РФ у Люблінському воєводстві, зазначив, що немає підстав вважати, що саме Польща була її ціллю.