В аеропорту Брюсселя скасували всі вильоти через страйк

В аеропорту бельгійської столиці Брюсселя у вівторок, 29 квітня, скасували усі вильоти через загальнонаціональний страйк профспілок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

В аеропорту попередили, що деякі рейси, що прибувають, також можуть бути скасовані. Страйк також може також вплинути на роботу громадського транспорту.

Страйк є продовженням двох інших загальних страйків, що відбулися протягом останніх двох місяців.

За даними VRT, раніше прогнозували, що через страйк не будуть виконані 30% вівторкових вильотів з аеропорту Брюсселя.

У вівторок в брюссельському аеропорту очікувалось 470 рейсів, які мали прийняти та відправити 66 тисяч пасажирів.

У понеділок авіакомпанії зв'язувались з пасажирами, чиї рейси зазнали змін, щоб знайти рішення.

Повідомляли також, що страйк зачепить інший брюссельський аеропорт Шарлеруа.

Протести бельгійських профспілок стосуються політики нового уряду Бельгії на чолі з Бартом де Вевером, зокрема пенсійної реформи, яка є менш вигідною для людей із низькими доходами.