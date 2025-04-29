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На заході Лондона гасять велику пожежу на трансформаторній підстанції

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Новини — Вівторок, 29 квітня 2025, 16:56 — Марія Ємець

На заході Лондона борються з великою пожежею, що спалахнула на трансформаторній підстанції.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда". 

Пожежа спалахнула рано вранці 29 квітня на площі Абердін у житловому районі Лондона Майда Вейл – загорілася трансформаторна підстанція. Вогонь перекинувся також на покрівлю сусіднього житлового будинка. 

 
Фото: Пожежно-рятувальна служба Лондона/PA

На місці працюють близько сотні пожежників з 15 одиницями техніки. 

Через пожежу евакуювали близько 80 місцевих мешканців, а мешканцям району порадили закрити вікна й двері.

Оператор електромережі попередньо вважає причиною пожежі технічну несправдність певного обладнання на підстанції. Перебоїв з електропостачанням для мешканців району немає. 

Нагадаємо, у березні пожежа на підстанції у Лондоні паралізувала роботу аеропорту Хітроу.

Тим часом в Іспанії та Португалії майже через добу остаточно відновили електропостачання після масштабного блекауту, що зачепив увесь півострів. Іспанський оператор виключає кібератаку як можливу причину.

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