На заході Лондона гасять велику пожежу на трансформаторній підстанції

На заході Лондона борються з великою пожежею, що спалахнула на трансформаторній підстанції.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула рано вранці 29 квітня на площі Абердін у житловому районі Лондона Майда Вейл – загорілася трансформаторна підстанція. Вогонь перекинувся також на покрівлю сусіднього житлового будинка.

На місці працюють близько сотні пожежників з 15 одиницями техніки.

