На заході Лондона гасять велику пожежу на трансформаторній підстанції
Новини — Вівторок, 29 квітня 2025, 16:56 —
На заході Лондона борються з великою пожежею, що спалахнула на трансформаторній підстанції.
Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".
Пожежа спалахнула рано вранці 29 квітня на площі Абердін у житловому районі Лондона Майда Вейл – загорілася трансформаторна підстанція. Вогонь перекинувся також на покрівлю сусіднього житлового будинка.
На місці працюють близько сотні пожежників з 15 одиницями техніки.
Firefighting operations are ongoing at the fire in #MaidaVale.– London Fire Brigade (@LondonFire) April 29, 2025
The Brigade's Scientific Advisors are monitoring the air quality in the local area as crews respond.
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Через пожежу евакуювали близько 80 місцевих мешканців, а мешканцям району порадили закрити вікна й двері.
Оператор електромережі попередньо вважає причиною пожежі технічну несправдність певного обладнання на підстанції. Перебоїв з електропостачанням для мешканців району немає.
Нагадаємо, у березні пожежа на підстанції у Лондоні паралізувала роботу аеропорту Хітроу.
Тим часом в Іспанії та Португалії майже через добу остаточно відновили електропостачання після масштабного блекауту, що зачепив увесь півострів. Іспанський оператор виключає кібератаку як можливу причину.