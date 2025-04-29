На заході Лондона гасять велику пожежу на трансформаторній підстанції

На заході Лондона борються з великою пожежею, що спалахнула на трансформаторній підстанції.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула рано вранці 29 квітня на площі Абердін у житловому районі Лондона Майда Вейл – загорілася трансформаторна підстанція. Вогонь перекинувся також на покрівлю сусіднього житлового будинка.

Фото: Пожежно-рятувальна служба Лондона/PA

На місці працюють близько сотні пожежників з 15 одиницями техніки.

Firefighting operations are ongoing at the fire in #MaidaVale.



The Brigade's Scientific Advisors are monitoring the air quality in the local area as crews respond.



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Через пожежу евакуювали близько 80 місцевих мешканців, а мешканцям району порадили закрити вікна й двері.

Оператор електромережі попередньо вважає причиною пожежі технічну несправдність певного обладнання на підстанції. Перебоїв з електропостачанням для мешканців району немає.

Нагадаємо, у березні пожежа на підстанції у Лондоні паралізувала роботу аеропорту Хітроу.

Тим часом в Іспанії та Португалії майже через добу остаточно відновили електропостачання після масштабного блекауту, що зачепив увесь півострів. Іспанський оператор виключає кібератаку як можливу причину.