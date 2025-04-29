На западе Лондона тушат крупный пожар на трансформаторной подстанции

На западе Лондона борются с крупным пожаром, который вспыхнул на трансформаторной подстанции.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул рано утром 29 апреля на площади Абердин в жилом районе Лондона Майда Вейл – загорелась трансформаторная подстанция. Огонь перекинулся также на кровлю соседнего жилого дома.

Фото: Пожарная служба Лондона/PA

На месте работают около сотни пожарных с 15 единицами техники.

Из-за пожара эвакуировали около 80 местных жителей, остальным жителям района посоветовали закрыть окна и двери.

Оператор электросети предварительно считает причиной пожара техническую неисправность определенного оборудования на подстанции. Перебоев с электроснабжением для жителей района нет.

Напомним, в марте пожар на подстанции в Лондоне парализовал работу аэропорта Хитроу.

Тем временем в Испании и Португалии почти через сутки окончательно восстановили электроснабжение после масштабного блэкаута, который затронул весь полуостров. Испанский оператор исключает кибератаку как возможную причину.