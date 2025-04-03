Глава Міноборони Естонії анонсував візит в Україну
Міністр Естонії Ханно Певкур заявив, що планує здійснити візит в Україну на початку наступного тижня.
Про це він сказав перед початком зустрічі міністрів оборони ЄС у Варшаві, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".
За словами Певкура, у Києві у нього, зокрема запланована зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим.
"Я буду в Києві в понеділок і передам всю інформацію щодо того, що ми відправимо в Україну. Цю інформацію я передам своєму українському колезі Рустему Умєрову", – зазначив Певкур.
Він нагадав, що Естонія щойно завершила програму зі спрямування на допомогу Україні в обсязі 0,25% свого ВВП.
"І, звичайно, ми вирішили, що будемо продовжувати цю допомогу постійно. Кілька тижнів тому ми також вирішили надіслати 10 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155-мм калібру та 750 тисяч харчових комплектів тощо", – додав Певкур.
Нещодавно повідомляли, що Україна надала список бажаної військової техніки на суму 100 мільйонів євро, яку Естонія швидко закупить у своєї вітчизняної оборонної промисловості.
А наприкінці лютого прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги.