Глава Міноборони Естонії анонсував візит в Україну

Міністр Естонії Ханно Певкур заявив, що планує здійснити візит в Україну на початку наступного тижня.

Про це він сказав перед початком зустрічі міністрів оборони ЄС у Варшаві, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

За словами Певкура, у Києві у нього, зокрема запланована зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим.

"Я буду в Києві в понеділок і передам всю інформацію щодо того, що ми відправимо в Україну. Цю інформацію я передам своєму українському колезі Рустему Умєрову", – зазначив Певкур.

Він нагадав, що Естонія щойно завершила програму зі спрямування на допомогу Україні в обсязі 0,25% свого ВВП.

"І, звичайно, ми вирішили, що будемо продовжувати цю допомогу постійно. Кілька тижнів тому ми також вирішили надіслати 10 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155-мм калібру та 750 тисяч харчових комплектів тощо", – додав Певкур.

Нещодавно повідомляли, що Україна надала список бажаної військової техніки на суму 100 мільйонів євро, яку Естонія швидко закупить у своєї вітчизняної оборонної промисловості.

А наприкінці лютого прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги.