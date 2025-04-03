Глава Минобороны Эстонии анонсировал визит в Украину
Министр Эстонии Ханно Певкур заявил, что планирует осуществить визит в Украину в начале следующей недели.
Об этом он сказал перед началом встречи министров обороны ЕС в Варшаве, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".
По словам Певкура, в Киеве у него, в частности запланирована встреча с украинским коллегой Рустемом Умеровым.
"Я буду в Киеве в понедельник и передам всю информацию относительно того, что мы отправим в Украину. Эту информацию я передам своему украинскому коллеге Рустему Умерову", – отметил Певкур.
Он напомнил, что Эстония только что завершила программу по направлению на помощь Украине в объеме 0,25% своего ВВП.
"И, конечно, мы решили, что будем продолжать эту помощь постоянно. Несколько недель назад мы также решили отправить 10 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и 750 тысяч пищевых комплектов и т.д.", – добавил Певкур.
Недавно сообщалось, что Украина предоставила список желаемой военной техники на сумму 100 миллионов евро, которую Эстония быстро закупит у своей отечественной оборонной промышленности.
А в конце февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи.