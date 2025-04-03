Глава Минобороны Эстонии анонсировал визит в Украину

Министр Эстонии Ханно Певкур заявил, что планирует осуществить визит в Украину в начале следующей недели.

Об этом он сказал перед началом встречи министров обороны ЕС в Варшаве, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

По словам Певкура, в Киеве у него, в частности запланирована встреча с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

"Я буду в Киеве в понедельник и передам всю информацию относительно того, что мы отправим в Украину. Эту информацию я передам своему украинскому коллеге Рустему Умерову", – отметил Певкур.

Он напомнил, что Эстония только что завершила программу по направлению на помощь Украине в объеме 0,25% своего ВВП.

"И, конечно, мы решили, что будем продолжать эту помощь постоянно. Несколько недель назад мы также решили отправить 10 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и 750 тысяч пищевых комплектов и т.д.", – добавил Певкур.

Недавно сообщалось, что Украина предоставила список желаемой военной техники на сумму 100 миллионов евро, которую Эстония быстро закупит у своей отечественной оборонной промышленности.

А в конце февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи.