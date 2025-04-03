Естонія планує закупити системи ППО проти балістичних ракет

Естонія планує створити систему захисту проти балістичних ракет, закупивши системи протиповітряної оборони великої дальності.

Про це йдеться у публікації ERR, повідомляє "Європейська правда".

Представник Державного центру оборонних інвестицій Маті Тікерпуу підтвердив наміри придбати засоби ППО великої дальності.

За його словами, зараз уважніше вивчають три системи.

"Ми говоримо про європейську систему SAMP/T з ракетами Aster, також говоримо, звісно, про Patriot, і про ізраїльську систему, якій дано народну назву "Праща Давида", – сказав Тікерпуу.

Він зазначив, що для Естонії підійде система, яка вражає цілі на відстані до 100 кілометрів і висотою до 20 кілометрів. Це означає, що ракети противника будуть вражені в найкритичніший момент.

Досвід України показує, що з цим справляються як спільний французько-італійський ЗРК SAMP/T, що використовує ракети Aster, так і американський Patriot, зауважив він.

Тікерпуу повідомив, що Естонія вже зв'язалася з усіма виробниками, і у країни є опис усіх ЗРК.

"Тепер необхідно перейти до конкретики і почати говорити про кількості, терміни поставки і ціни", – сказав він.

Перша очна зустріч має відбутися вже у квітні, друга запланована на травень. Але перед цим Сили оборони мають підрахувати, скільки ЗРК потрібно Естонії. Для цього оцінюється, скільки об'єктів потребує захисту і як противник може їх атакувати.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що у країни є потреба в 12 нових військових кораблях.

Повідомляли також, що Центр оборонних інвестицій (RKIK) Естонії підписав контракт з угорською оборонною компанією Pro Patria Electronics на придбання радарних систем.