Эстония планирует закупить системы ПВО против баллистических ракет

Эстония планирует создать систему защиты против баллистических ракет, закупив системы противовоздушной обороны большой дальности.

Об этом говорится в публикации ERR, сообщает "Европейская правда".

Представитель Государственного центра оборонных инвестиций Мати Тикерпуу подтвердил намерения приобрести средства ПВО большой дальности.

По его словам, сейчас внимательно изучают три системы.

"Мы говорим о европейской системе SAMP/T с ракетами Aster, также, конечно, о Patriot, и об израильской системе, которой дано народное название "Праща Давида", – сказал Тикерпуу.

Он отметил, что для Эстонии подойдет система, которая поражает цели на расстоянии до 100 километров и высотой до 20 километров. Это означает, что ракеты противника будут поражены в самый критический момент.

Опыт Украины показывает, что с этим справляются как совместный французско-итальянский ЗРК SAMP/T, использующий ракеты Aster, так и американский Patriot, отметил он.

Тикерпуу сообщил, что Эстония уже связалась со всеми производителями, и у страны есть описание всех ЗРК.

"Теперь необходимо перейти к конкретике и начать говорить о количествах, сроках поставки и ценах", – сказал он.

Первая очная встреча должна состояться уже в апреле, вторая запланирована на май. Но перед этим Силы обороны должны подсчитать, сколько ЗРК нужно Эстонии. Для этого оценивается, сколько объектов нуждается в защите и как противник может их атаковать.

Напомним, недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что у страны есть потребность в 12 новых военных кораблях.

Сообщалось также, что Центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал контракт с венгерской оборонной компанией Pro Patria Electronics на приобретение радарных систем.