Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні вартістю майже $1 млрд

Уряд Данії провів консультації з Комітетом з питань зовнішньої політики щодо 25-го пакета допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон (майже 970 млн доларів).

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Данії, яку наводить "Європейська правда".

Новий, 25-й за ліком пакет, забезпечує військову підтримку України протягом 2025-2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.

Ключовими елементами пакета є протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка військово-повітряних сил України.

"Безпекова ситуація швидко змінюється. Тому дуже важливо, щоб Данія продовжувала свою масштабну підтримку України…25-м пакетом допомоги ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Своєю чергою міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що новий пакет "посилить бойову міць України".

"Безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи. Я сподіваюся, що наша допомога надихне інших союзників надати ще більшу підтримку", – підкреслив він.

Зокрема, у 2025-27 роках буде виділено 1,4 млрд данських крон для на передачу засобів артилерії і боєприпасів. Крім того, кошти будуть виділені на протиповітряну оборону, коаліцію безпілотників та ІТ-коаліцію.

Також будуть виділені кошти для збільшення вкладів в українську оборонну промисловість, враховуючи позитивний досвід "данської моделі".

Данське фінансування протягом кількох років також підтримає поточні зусилля, спрямовані на заохочення союзників робити внески через цю модель.

"Данська модель" показала, що в Україні є потенціал для виробництва і постачання обладнання для української боротьби за свободу. Данія повинна продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни ще більше наслідуватимуть наш приклад", – заявив Поульсен.

У лютому Данія, яка опікується відновленням Миколаївської області, виділила новий пакет підтримки для регіону в обсязі 26 млн євро.

Нещодавно "коаліція дронів", до якої також входить і Данія, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.