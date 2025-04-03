В Ірландії кажуть, що для Трампових тарифів "немає виправдання"

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін у четвер, 3 квітня, заявив, що для американських тарифів "немає виправдання".

Його слова цитує газета The Guardian, передає "Європейська правда".

Виступаючи на пресконференції у Дубліні із єврокомісаром із питань юстиції Майклом Макгратом, Мартін заявив, що Ірландія вірить у "відкриту і вільну торгівлю, а також у те, що запровадження тарифів шкодить світовій економіці".

"Я глибоко шкодую про рішення Сполучених Штатів запровадити 20% тарифи на імпорт з усього Європейського Союзу. Ми не бачимо для цього жодного виправдання", – сказав прем’єр країни.

Він наголосив, що Ірландія працюватиме з партнерами з ЄС, щоб "обдумати", як реагувати, і підкреслив, що будь-яка відповідь повинна бути "виваженою".

"Зараз настав час для діалогу, і я вважаю, що єдиний розумний шлях вперед – це шлях переговорів. Конфронтація не відповідає нічиїм інтересам", – наголосив Мартін.

Водночас він визнав – "немає сумнівів у тому, що запровадження тарифів з боку США матиме негативний вплив". Він зауважив, що основна увага буде зосереджена на захисті робочих місць та економіки.

"Важливо, щоб ми зосередилися на факторах, які ми можемо контролювати, включно із підвищенням нашої конкурентоспроможності та інвестиції в інфраструктуру", – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з майже усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.