В Ирландии говорят, что для Трамповых тарифов "нет оправдания"

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в четверг, 3 апреля, заявил, что для американских тарифов "нет оправдания".

Его слова цитирует газета The Guardian, передает "Европейская правда".

Выступая на пресс-конференции в Дублине с еврокомиссаром по вопросам юстиции Майклом Макгратом, Мартин заявил, что Ирландия верит в "открытую и свободную торговлю, а также в то, что введение тарифов вредит мировой экономике".

"Я глубоко сожалею о решении Соединенных Штатов ввести 20% тарифы на импорт со всего Европейского Союза. Мы не видим для этого никакого оправдания", – сказал премьер страны.

Он подчеркнул, что Ирландия будет работать с партнерами из ЕС, чтобы "обдумать", как реагировать, и подчеркнул, что любой ответ должен быть "взвешенным".

"Сейчас настало время для диалога, и я считаю, что единственный разумный путь вперед – это путь переговоров. Конфронтация не отвечает ничьим интересам", – подчеркнул Мартин.

В то же время он признал – "нет сомнений в том, что введение тарифов со стороны США будет иметь негативное влияние". Он отметил, что основное внимание будет сосредоточено на защите рабочих мест и экономики.

"Важно, чтобы мы сосредоточились на факторах, которые мы можем контролировать, включая повышение нашей конкурентоспособности и инвестиции в инфраструктуру", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно с почти всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Впоследствии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.