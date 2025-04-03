В Ірландії критикують Угорщину за прийом Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін та єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт розкритикували візит прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Угорщини, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це вони заявили на спільній пресконференції у Дубліні у четвер, 3 квітня, цитує газета The Guardian, передає "Європейська правда".

Ірландський прем'єр заявив, що він "стурбований тенденціями в Угорщині". За його словами, "існують процедури щодо роботи з державами-членами, які, на нашу думку, або порушили верховенство права, або поводяться не в повному дусі єдності ЄС".

"Ми повністю підтримуємо МКС. Ми надали значне фінансування, додаткове фінансування, яке перевищує будь-який внесок на душу населення до МКС. Міжнародне верховенство права є надзвичайно важливим, і Ірландія продовжуватиме його дотримуватися", – наголосив він.

Макграт, своєю чергою, заявив, що "занепокоєння, яке ми маємо в Комісії з приводу питань, пов'язаних з верховенством права [в Угорщині], добре задокументовані".

"На жаль, це ще один ретроградний крок угорської влади. Подивимося, що станеться в майбутньому", – додав він.

Зазначимо, 3 квітня ізраїльського прем’єра зустрів особисто глава уряду Угорщини Віктор Орбан. Це відбулося у день, коли угорський уряд офіційно оголосив про намір країни залишити МКС, який видав ордер на арешт Нетаньягу.

Угорщина вирішила оцінити свій статус в МКС після указу президента США Дональда Трампа щодо санкцій проти суду.