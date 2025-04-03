В Ирландии критикуют Венгрию за прием Нетаньяху

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин и еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт раскритиковали визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию, несмотря на ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом (МУС).

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Дублине в четверг, 3 апреля, цитирует газета The Guardian, передает "Европейская правда".

Ирландский премьер заявил, что он "обеспокоен тенденциями в Венгрии". По его словам, "существуют процедуры по работе с государствами-членами, которые, по нашему мнению, или нарушили верховенство права, или ведут себя не в полном духе единства ЕС".

"Мы полностью поддерживаем МУС. Мы предоставили значительное финансирование, дополнительное финансирование, которое превышает любой вклад на душу населения в МУС. Международное верховенство права является чрезвычайно важным, и Ирландия будет продолжать его придерживаться", – подчеркнул он .

Макграт, в свою очередь, заявил, что "беспокойство, которое мы имеем в Комиссии по поводу вопросов, связанных с верховенством права [в Венгрии], хорошо задокументированы".

"К сожалению, это еще один ретроградный шаг венгерских властей. Посмотрим, что произойдет в будущем", – добавил он.

Отметим, 3 апреля израильского премьера встретил лично глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Это произошло в день, когда венгерское правительство официально объявило о намерении страны покинуть МУС, который выдал ордер на арест Нетаньяху.

Венгрия решила оценить свой статус в МУС после указа президента США Дональда Трампа о санкциях против суда.