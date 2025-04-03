В Австрії заарештували водія мікроавтобуса з українцями, що потрапив у смертельну ДТП

Австрійський суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо водія мікроавтобуса-учасника смертельної ДТП, в якій загинули четверо українців; він також є громадянином України.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

Суд міста Вінер-Нойштадт погодив запобіжний захід у вигляді арешту для 52-річного українця-водія мікроавтобуса, що потрапив у смертельну ДТП 1 квітня. Початковий термін арешту – до 17 квітня.

Водія взяли під варту одразу ж після ДТП, зараз він перебуває у пенітенціарній установі міста.

Речник прокуратури Вінер-Нойштадта Еріх Габіцль зазначив, що клопотання про арешт обумовлене ризиком втечі водія від правосуддя, а також тим, що він не є резидентом Австрії.

Водієві загрожують звинувачення у неумисному убивстві і неумисному завданні шкоди здоров’ю. Ідентичні підозри і щодо 43-річного водія напівпричепа, який зіткнувся з мікроавтобусом, але він не затриманий.

Нагадаємо, аварія сталась вранці 1 квітня біля виїзду із заправки. Мікроавтобус влетів ззаду у напівпричеп, що починав виїздити зі смуги розгону (у перших новинах писали про лобове зіткнення). Внаслідок аварії загинули чотири пасажирки-українки віком від 53 до 64 років, ще три пасажирки і водій отримали травми.

Про водія і пасажира вантажівки спершу повідомляли, що вони громадяни Іспанії, але згодом уточнили, що йдеться про громадян Перу.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українських громадян та повідомили, що консул вже допомагає решті постраждалих.