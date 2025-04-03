В Австрии арестовали водителя микроавтобуса с украинцами, попавшего в смертельное ДТП

Австрийский суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении водителя микроавтобуса-участника смертельного ДТП, в котором погибли четверо украинцев; он также является гражданином Украины.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

Суд города Винер-Нойштадт согласовал меру пресечения в виде ареста для 52-летнего украинца-водителя микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП 1 апреля. Первоначальный срок ареста – до 17 апреля.

Водителя взяли под стражу сразу же после ДТП, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении города.

Представитель прокуратуры Винер-Нойштадта Эрих Габицль отметил, что ходатайство об аресте обусловлено риском побега водителя от правосудия, а также тем, что он не является резидентом Австрии.

Водителю грозят обвинения в неумышленном убийстве и неумышленном причинении вреда здоровью. Идентичные подозрения и в отношении 43-летнего водителя полуприцепа, который столкнулся с микроавтобусом, но он не задержан.

Напомним, авария произошла утром 1 апреля возле выезда с заправки. Микроавтобус влетел сзади в полуприцеп, который начинал выезжать с полосы разгона (в первых новостях писали о лобовом столкновении). В результате аварии погибли четыре пассажирки-украинки в возрасте от 53 до 64 лет, еще три пассажирки и водитель получили травмы.

О водителе и пассажире грузовика сначала сообщали, что они граждане Испании, но впоследствии уточнили, что речь идет о гражданах Перу.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель украинских граждан и сообщили, что консул уже помогает остальным пострадавшим.