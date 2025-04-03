Британия заявляет, что 10% тарифы Трампа могут быть снижены после экономического соглашения с США

Министр торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс выразил уверенность в возможности снизить новый 10% тариф, который ввел американский президент Дональд Трамп на экспорт из страны.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Рейнольдс заявил в четверг, 3 апреля, что он проконсультируется с бизнесом относительно того, стоит ли прибегать к дальнейшим тарифам на американские товары, если экономическое соглашение с США не будет заключено.

Сейчас, по его словам, он продолжает диалог с американскими коллегами.

"Я верю, что они могут это сделать", – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли американские тарифы когда-нибудь быть отменены или снижены.

Рейнольдс сказал, что разговаривал с министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем Джеймисоном Гриром 3 апреля утром.

"Мы построили отношения, которые, по моему мнению, дают нам пространство для серьезного разговора о том, как двигаться вперед в интересах обеих наших стран, и, конечно, мой премьер-министр и отношения, которые он построил с президентом, были важной частью этого. Эта платформа, безусловно, существует", – заверил британский министр.

Обратим внимание, американские пошлины на некоторые страны, такие как Китай, превышают 50%, в то время как соседи Великобритании в Европейском Союзе пострадали от общего тарифа в 20%.

"Мы довольны благоприятной стороной корзины стран, в которой мы находимся, но мы продолжим нашу работу над торговым соглашением, чтобы устранить необходимость в тарифах и фактически углубить существующие отношения. Это будет оставаться в центре нашей работы здесь, в Великобритании", – сказал Рейнольдс.

Тем не менее, как передает агентство, британский министр позже заявил в парламенте, что британские министры "оставляют за собой право принять любые меры, которые сочтут необходимыми", если соглашение не будет достигнуто.

Еще накануне утверждения американских тарифов в Британии заявили, что все еще надеются, что любые тарифы, введенные Трампом, будут вскоре отменены, если обе стороны смогут согласовать контуры нового экономического партнерства.

Как информировали, в правительстве Соединенного Королевства подготовили большой перечень американских товаров, которые могут оказаться под встречными пошлинами после тарифов, введенных Трампом.

В список вошли очень разные категории товаров, от биноклей и бурбона до составляющих автомобилей и сыров, других продуктов, топлива, электромобилей – всего около 8000. Это около 27% всего британского импорта из США.

Премьер-министр Британии Кир Стармер, в свою очередь, заявил, что объявленные Трампом тарифы "очевидно" будут иметь экономическое влияние, однако добавил, что британское правительство будет реагировать на них с "холодной и спокойной головой".