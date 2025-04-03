У Туреччині затримали 11 людей через бойкот на підтримку ув'язненого мера Стамбула

Турецька поліція затримала в четвер, 3 квітня, 11 людей за підтримку бойкоту покупок в рамках протестів проти ув'язнення головного суперника президента країни Реджепа Ердогана.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Головна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 16 підозрюваних у розслідуванні "ненависті і дискримінації" та "розпалюванні ненависті і ворожнечі", водночас, як інформується, наразі затримали лише 11.

Зазначається, що серед затриманих – актор Джем Йігіт Узумоглу, який зіграв султана Мехмеда Завойовника в документальному серіалі Netflix "Розквіт імперій: Османська імперія".

Підозрювані були затримані за пости в соціальних мережах, які закликали людей не витрачати гроші в середу, 2 квітня, а бізнес – закрити свої двері на знак солідарності під час одноденного бойкоту.

Як відомо, 31 березня лідер головної опозиційної партії Туреччини на тлі масових антиурядових протестів через арешт мера Стамбула закликав посилити бойкот товарів і послуг компаній, які вважаються близькими до Ердогана, та заохотив людей виходити щотижневі акції протесту.

2 квітня уряд Туреччини засудив заклики опозиції до масового комерційного бойкоту, назвавши їх спробою економічного "саботажу".

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