В Турции задержали 11 человек из-за бойкота в поддержку заключенного мэра Стамбула

Турецкая полиция задержала в четверг, 3 апреля, 11 человек за поддержку бойкота покупок в рамках протестов против заключения главного соперника президента страны Реджепа Эрдогана.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 16 подозреваемых в расследовании "ненависти и дискриминации" и "разжигании ненависти и вражды", в то же время, как информируется, пока задержали только 11. .

Отмечается, что среди задержанных – актер Джем Йигит Узумоглу, который сыграл султана Мехмеда Завоевателя в документальном сериале Netflix "Расцвет империй: Османская империя".

Подозреваемые были задержаны за посты в социальных сетях, которые призывали людей не тратить деньги в среду, 2 апреля, а бизнес – закрыть свои двери в знак солидарности во время однодневного бойкота.

Как известно, 31 марта лидер главной оппозиционной партии Турции на фоне массовых антиправительственных протестов из-за ареста мэра Стамбула призвал усилить бойкот товаров и услуг компаний, которые считаются близкими к Эрдогану, и поощрил людей выходить на еженедельные акции протеста.

2 апреля правительство Турции осудило призывы оппозиции к массовому коммерческому бойкоту, назвав их попыткой экономического "саботажа".

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