Уряд Туреччини звинуватив опозицію в "економічному саботажі" через заклики до бойкоту

Уряд Туреччини засудив заклики опозиції до масового комерційного бойкоту після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, який викликав загальнонаціональні протести, назвавши їх у середу, 2 квітня, спробою економічного "саботажу".

Про це написало агентство Reuters із посиланням на слова міністра торгівлі Туреччини Омера Болата, передає "Європейська правда".

Як відомо, 31 березня лідер головної опозиційної партії Туреччини на тлі масових антиурядових протестів через арешт мера Стамбула закликав посилити бойкот товарів і послуг компаній, які вважаються близькими до президента Реджепа Ердогана, та заохотив людей виходити щотижневі акції протесту.

У середу, 2 квітня, цей заклик розширився до припинення всіх покупок на один день, що змусило деякі магазини зачинитися на знак солідарності з тими, хто критикує арешт.

Болат заявив, що заклики до бойкоту становлять загрозу економічній стабільності, і звинуватив тих, хто їх підтримує, у прагненні підірвати уряд.

"Вони є спробою саботувати економіку і включають елементи нечесної торгівлі та конкуренції. Ми розглядаємо це як марну спробу кіл, які вважають себе господарями цієї країни", – сказав Болат.

Він звернувся до населення Туреччини: "Якщо у вас є якісь плани щодо покупок на сьогодні, завтра, післязавтра або найближчими днями, ми настійно рекомендуємо вам зробити свої покупки і вести свій бізнес сьогодні".

У Стамбулі та Анкарі фіксували спорожнілі ресторани, а кілька магазинів повідомили про значне зменшення кількості клієнтів, зазначило агентство.

У вівторок, 1 квітня, прокуратура розпочала розслідування проти тих, хто пропагує заклики до бойкоту.

Арешт мера Стамбулу Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.

У суботу, 29 березня, відбувся один із найбільших мітингів опозиції, лідер якої закликав протестувальників продовжити щотижневі акції.

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