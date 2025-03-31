Лідер опозиції Туреччини закликав до щотижневих мітингів і посилення економічного бойкоту

Лідер головної опозиційної партії Туреччини на тлі масових антиурядових протестів через арешт мера Стамбула закликав посилити бойкот товарів і послуг компаній, які вважаються близькими до президента Ердогана, та заохотив людей виходити щотижневі акції протесту.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання The Guardian.

Виступаючи перед сотнями тисяч прихильників опозиції, які заповнили парк у Стамбулі на вихідних, лідер Республіканської народної партії (CHP) Озгюр Озель розкритикував Doğuş Group – турецький конгломерат, який володіє проурядовим каналом NTV, за його зв'язки з Ердоганом.

"Doğuş Group буде похована, оскільки вона боїться цього зібрання", – сказав Озель протестувальникам.

Doğuş Group контролює великий портфель будівельних компаній, проурядових ЗМІ, енергетичних компаній, нерухомості та дистриб'юторів Volkswagen в Туреччині. Вона є материнською компанією для більш ніж 200 ресторанів і популярних розважальних закладів, включаючи Soho House Istanbul.

Лідер CHP також закликав турецькі компанії не розміщувати рекламу у проурядових медіа, які транслювали обмежену кількість новин про протести.

Арешт мера Стамбулу Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.

У суботу відбувся один із найбільших мітингів опозиції. Озель закликав протестувальників продовжити щотижневі акції.

Читайте також: Туреччина продовжує опір: чому арешт Імамоглу дав старт масштабним протестам