Парламент Угорщини схвалив вихід з Міжнародного кримінального суду

Парламент Угорщини у вівторок, 29 квітня, проголосував за схвалення рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це в Х написав глава угорського МЗС Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда".

Угорщина офіційно оголосила про наміри вийти з МКС на початку квітня під час візиту ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу, на арешт якого Суд видав ордер.

"Угорський парламент проголосував за вихід з МКС. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість і авторитет", – написав Сійярто.

Угорський прем’єр Віктор Орбан раніше пояснював рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.

У відповідь на це, керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість".