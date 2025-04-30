Парламент Венгрии одобрил выход из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии во вторник, 29 апреля, проголосовал за принятие решения о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом в Х написал глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

Венгрия официально объявила о намерениях выйти из МУС в начале апреля во время визита израильского премьера Биньямина Нетаньяху, на арест которого Суд выдал ордер.

"Венгерский парламент проголосовал за выход из МУС. Этим решением мы отказываемся быть частью политизированной институции, которая потеряла свою беспристрастность и авторитет", – написал Сийярто.

Венгерский премьер Виктор Орбан ранее объяснял решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.

В ответ на это, руководящий орган МУС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "обеспокоенность".