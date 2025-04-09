У Мінкульті Литви заявили про "нестандартну ситуацію" з концертом співачки Орбакайте

У Міністерстві культури Литви прокоментували скандал із запланованим на кінець травня концертом російської співачки Крістіни Орбакайте, заявивши про "нестандартну ситуацію".

Заяву литовського Мінкульту наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що через війну в Україні діють обмеження на в'їзд до Литви громадян РФ, включно з виконавцями та діячами мистецтва.

Ця заборона ґрунтується на таких ключових критеріях: загроза нацбезпеці, громадському порядку, політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров'ю та міжнародним відносинам.

Відповідно до цих законів, кожен громадянин Росії, який планує приїхати до Литви, оцінюється індивідуально і проходить посилену перевірку.

Щодо Орбакайте, як зазначає литовський Мінкульт, то ситуація тут нестандартна, оскільки вона є громадянкою Литви, а в законах немає обмежень для людей із подвійним громадянством або громадянством іншої країни (не Росії).

"Попри те, що ставлення виконавиці до ситуації оцінюють неоднозначно, а з ціннісної позиції концерти виконавців, які підтримують агресора, неприпустимі, Мінкульт не має повноважень забороняти, оцінювати або розслідувати законність діяльності приватних осіб, у цьому разі – приватних організаторів та учасників їхніх заходів", – зазначили у відомстві.

Водночас в Мінкульті додали, що розуміють особливості ситуації, і висловили побажання, щоб організатори, плануючи заходи, "об'єктивно і свідомо оцінювали можливі негативні наслідки як для них самих, так і для суспільства".

"Тому звертаємо на це увагу організаторів цього концерту. В умовах нинішньої геополітичної ситуації їх попросили оцінити зв'язки виконавиці з Росією, її позицію щодо війни в Україні, участь і підтримання діяльності, що порушує права, що становить загрозу громадському порядку, загрожує провокаціями та ризиками", – підкреслили в Мінкульті.

Мінкульт наголосив, що відповідальність за можливі негативні наслідки таких заходів, за литовськими законами, несуть їхні організатори.

Напередодні громадський діяч Валдас Барткявічюс обурився через запланований на 31 травня у Вільнюсі концерт російської співачки Крістіни Орбакайте.

Згодом литовський прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявив, що організаторам заходу слід поставити співачці запитання про її політичні погляди.

Також варто зазначити, що російська оперна співачка Анна Нетребко, яка була довіреною особою Владіміра Путіна на президентських виборах у Росії, виступить на сцені лондонського Королівського оперного театру.