Розвідка Британії проаналізувала тюремний вирок популярному генералу РФ

Розвідка Великої Британії в огляді проаналізував вирок російському генералу Івану Попову, який мав популярність у лавах окупаційної армії РФ.

Огляд опублікований в Х Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Попов був засуджений до п'яти років ув'язнення в колонії за звинуваченням у масштабному шахрайстві та підробці документів на службі, пов'язаних із продажем військових будівельних матеріалів.

Його також позбавили військового звання і оштрафували на 800 тисяч рублів (приблизно 9600 доларів).

Як повідомляється, його прохання про повернення на передову в Україні було відхилено.

Попов був звільнений з посади командувача 58-ї армії, яка була розгорнута в Запорізькій області, в липні 2023 року після оприлюднення його приватної критики щодо компетентності рішень російського військового командування.

Потім Попов був заарештований у травні 2024 року за звинуваченням у шахрайстві.

"Корупція є притаманною для російської системи, а покарання частіше застосовується як політичний інструмент, ніж як спроба забезпечити належне управління", – йдеться в огляді.

У розвідці нагадують, що російський режим має довгу історію використання реальних або вигаданих звинувачень у корупції для усунення або покарання критиків чи тих, хто викликав невдоволення більш впливових представників еліти.

Напередодні в британській розвідці висловили припущення, що анонсоване очільником Кремля триденне ‘перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, водночас не погіршуючи свої позиції на фронті.

Ще один з нещодавніх оглядів британської розвідки був присвячений тому, як Росія вербує іноземців до лав своїх збройних сил для участі у розв’язаній нею війні проти України.