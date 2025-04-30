Разведка Великобритании проанализировала тюремный приговор популярному генералу РФ

Разведка Великобритании в обзоре проанализировала приговор российскому генералу Ивану Попову, который пользовался популярностью в рядах оккупационной армии РФ.

Обзор опубликован в Х Министерства обороны Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, Попов был приговорен к пяти годам заключения в колонии по обвинению в масштабном мошенничестве и подделке документов на службе, связанных с продажей военных строительных материалов.

Его также лишили воинского звания и оштрафовали на 800 тысяч рублей (примерно 9600 долларов).

Как сообщается, его просьба о возвращении на передовую в Украине была отклонена.

Попов был уволен с должности командующего 58-й армией, которая была развернута в Запорожской области, в июле 2023 года после обнародования его частной критики компетентности решений российского военного командования.

Затем Попов был арестован в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве.

"Коррупция присуща российской системе, а наказание чаще применяется как политический инструмент, чем как попытка обеспечить надлежащее управление", – говорится в обзоре.

В разведке напоминают, что российский режим имеет долгую историю использования реальных или вымышленных обвинений в коррупции для устранения или наказания критиков либо тех, кто вызвал недовольство более влиятельных представителей элиты.

Накануне в британской разведке высказали предположение, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" к 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, не ухудшая при этом свои позиции на фронте.

Еще один из недавних обзоров британской разведки был посвящен тому, как Россия вербует иностранцев в ряды своих вооруженных сил для участия в развязанной ею войне против Украины.