Хто керуватиме Німеччиною у наступному уряді Мерца і чого від них очікувати Україні

Вже за тиждень – 6 травня – у Бундестазі заплановане затвердження Фрідріха Мерца на посаді канцлера. Якщо голосування пройде без сюрпризів, то через два з половиною місяці після виборів Німеччина отримає новий уряд, а її союзники – політично стабільний Берлін.

Напередодні стали відомими обриси того, як виглядатиме кабінет міністрів наступного канцлера.

В Україні традиційно увага найбільше прикута до портфелів тих міністрів, які опікуються зовнішньою політикою та обороною. І тут сподівання оптимістичні.

Докладно про те, хто працюватиме в майбутньому уряді Німеччини, читайте в цікавій статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Мерц та його команда: хто увійде у новий уряд Німеччини і що це означає для України. Далі – стислий її виклад.

До квоти Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца відійшли посади міністрів закордонних справ, економіки й енергетики, транспорту, охорони здоров'я, цифровізації та модернізації держави, освіти та сім'ї, а також посада міністра з особливих доручень, який за сумісництвом буде і головою канцелярії Мерца.

Примітно, що ХДС уперше за майже шість десятиліть дісталася посада міністра закордонних справ.

Востаннє християнські демократи керували дипломатичним відомством аж у 60-ті роки минулого сторіччя.

Те, що канцлер та керівник МЗС тепер будуть з однієї політичної сили, дає надію на більш узгоджену зовнішньополітичну лінію Берліна – на відміну від уряду Шольца, де представниця "Зелених" Анналена Бербок часто мала відмінну від канцлера позицію.

Представники партії з Баварії Християнсько-соціальний союз (ХСС) очолять Міністерство внутрішніх справ, новостворене Міністерство досліджень і космонавтики, а також Міністерство продовольства і сільського господарства.

Натомість Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) отримає не менш важливі портфелі міністрів фінансів та оборони, а також – праці та соціальних справ, розвитку, довкілля та клімату, юстиції, будівництва та житлового господарства.

Як уже йшлося вище, кандидати на посади міністрів закордонних справ та оборони вселяють оптимізм, оскільки і Борис Пісторіус, і Йоганн Вадефуль є цілком проукраїнськими.

Вадефуль тісно взаємодіяв з Мерцом та консультував його з питань зовнішньої політики. Тож не дивно, що його називають близькою довіреною особою майбутнього канцлера.

В останньому розлогому інтерв’ю перед висуненням на посаду Вадефуль заявив, що свобода Німеччини захищається на Донбасі, а Владімір Путін – "деструктивний, агресивний та голодний". Вадефуль підтримав членство України в НАТО, проте дав зрозуміти, що поки триває війна, це питання є проблематичним і зосереджуватись на ньому не варто.

Він висловлював обурення, що президент США перекладає відповідальність за війну на Україну, а виступ віцепрезидента Джей Ді Венса в Мюнхені характеризував як напад на демократичну систему в Європі.

В цілому ж список висуванців Мерца у міністри оцінюють як суміш експертів та його надійних союзників.

Найбільше запитань у німецької громадськості виникло до двох міністрів: економіки та цифровізації.

Міністерство економіки повинна очолити Катеріна Райхе, топменеджерка енергетичної компанії Westenergie, а нове Міністерство цифровізації та модернізації – Карстен Вільдбергер, керівник міжнародної компанії Ceconomy AG.

Їх швидкий з бізнесу в уряд викликав занепокоєння, чи не матимуть лобісти значного впливу на нових міністрів.

Висунення Християнсько-соціальним союзом Александра Добріндта на пост міністра внутрішніх справ свідчить про майбутній жорсткіший курс Німеччини у сфері міграції.

Найближчими днями імена своїх міністрів офіційно оголосить і СДПН.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Мерц та його команда: хто увійде у новий уряд Німеччини і що це означає для України.