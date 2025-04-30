Кто будет руководить Германией в следующем кабмине Мерца и чего от них ожидать Украине

Уже через неделю – 6 мая – в Бундестаге запланировано утверждение Фридриха Мерца на посту канцлера. Если голосование пройдет без сюрпризов, то через два с половиной месяца после выборов Германия получит новое правительство, а ее союзники – политически стабильный Берлин.

Накануне стали известны очертания того, как будет выглядеть кабинет министров следующего канцлера.

В Украине традиционно внимание больше всего приковано к портфелям тех министров, которые занимаются внешней политикой и обороной. И здесь надежды оптимистичные.

Подробно о том, кто будет работать в будущем правительстве Германии, читайте в интересной статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины. Далее – краткое ее изложение.

К квоте Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца отошли должности министров иностранных дел, экономики и энергетики, транспорта, здравоохранения, цифровизации и модернизации государства, образования и семьи, а также должность министра по особым поручениям, который по совместительству будет и главой канцелярии Мерца.

Примечательно, что ХДС впервые за почти шесть десятилетий досталась должность министра иностранных дел.

Последний раз христианские демократы руководили дипломатическим ведомством аж в 60-е годы прошлого столетия.

То, что канцлер и руководитель МИД теперь будут из одной политической силы, дает надежду на более согласованную внешнеполитическую линию Берлина – в отличие от правительства Шольца, где представительница "Зеленых" Анналена Бербок часто имела отличную от канцлера позицию.

Представители партии из Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) возглавят Министерство внутренних дел, новосозданное Министерство исследований и космонавтики, а также Министерство продовольствия и сельского хозяйства.

Зато Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получит не менее важные портфели министров финансов и обороны, а также – труда и социальных дел, развития, окружающей среды и климата, юстиции, строительства и жилищного хозяйства.

Как уже говорилось выше, кандидаты на должности министров иностранных дел и обороны внушают оптимизм, поскольку и Борис Писториус, и Иоганн Вадефуль являются вполне проукраинскими.

Вадефуль тесно взаимодействовал с Мерцом и консультировал его по вопросам внешней политики. Неудивительно, что его называют близким доверенным лицом будущего канцлера.

В последнем пространном интервью перед выдвижением на должность Вадефуль заявил, что свобода Германии защищается на Донбассе, а Владимир Путин – "деструктивный, агрессивный и голодный". Вадефуль поддержал членство Украины в НАТО, однако дал понять, что пока идет война, этот вопрос является проблематичным и сосредотачиваться на нем не стоит.

Он выражал возмущение, что президент США перекладывает ответственность за войну на Украину, а выступление вице-президента Джей Ди Венса в Мюнхене характеризовал как нападение на демократическую систему в Европе.

В целом же список выдвиженцев Мерца в министры оценивают как смесь экспертов и его надежных союзников.

Больше всего вопросов у немецкой общественности возникло к двум министрам: экономики и цифровизации.

Министерство экономики должна возглавить Катерина Райхе, топ-менеджер энергетической компании Westenergie, а новое Министерство цифровизации и модернизации – Карстен Вильдбергер, руководитель международной компании Ceconomy AG.

Их быстрый переход из бизнеса в правительство вызвал беспокойство, не будут ли лоббисты иметь значительное влияние на новых министров.

Выдвижение Христианско-социальным союзом Александра Добриндта на пост министра внутренних дел свидетельствует о предстоящем более жестком курсе Германии в сфере миграции.

В ближайшие дни имена своих министров официально объявит и СДПГ.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины.