Кто будет руководить Германией в следующем кабмине Мерца и чего от них ожидать Украине
Новости — Среда, 30 апреля 2025, 13:30 —
Уже через неделю – 6 мая – в Бундестаге запланировано утверждение Фридриха Мерца на посту канцлера. Если голосование пройдет без сюрпризов, то через два с половиной месяца после выборов Германия получит новое правительство, а ее союзники – политически стабильный Берлин.
Накануне стали известны очертания того, как будет выглядеть кабинет министров следующего канцлера.
В Украине традиционно внимание больше всего приковано к портфелям тех министров, которые занимаются внешней политикой и обороной. И здесь надежды оптимистичные.
Подробно о том, кто будет работать в будущем правительстве Германии, читайте в интересной статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины. Далее – краткое ее изложение.
К квоте Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца отошли должности министров иностранных дел, экономики и энергетики, транспорта, здравоохранения, цифровизации и модернизации государства, образования и семьи, а также должность министра по особым поручениям, который по совместительству будет и главой канцелярии Мерца.
Примечательно, что ХДС впервые за почти шесть десятилетий досталась должность министра иностранных дел.
Последний раз христианские демократы руководили дипломатическим ведомством аж в 60-е годы прошлого столетия.
То, что канцлер и руководитель МИД теперь будут из одной политической силы, дает надежду на более согласованную внешнеполитическую линию Берлина – в отличие от правительства Шольца, где представительница "Зеленых" Анналена Бербок часто имела отличную от канцлера позицию.
Представители партии из Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) возглавят Министерство внутренних дел, новосозданное Министерство исследований и космонавтики, а также Министерство продовольствия и сельского хозяйства.
Зато Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получит не менее важные портфели министров финансов и обороны, а также – труда и социальных дел, развития, окружающей среды и климата, юстиции, строительства и жилищного хозяйства.
Как уже говорилось выше, кандидаты на должности министров иностранных дел и обороны внушают оптимизм, поскольку и Борис Писториус, и Иоганн Вадефуль являются вполне проукраинскими.
Вадефуль тесно взаимодействовал с Мерцом и консультировал его по вопросам внешней политики. Неудивительно, что его называют близким доверенным лицом будущего канцлера.
В последнем пространном интервью перед выдвижением на должность Вадефуль заявил, что свобода Германии защищается на Донбассе, а Владимир Путин – "деструктивный, агрессивный и голодный". Вадефуль поддержал членство Украины в НАТО, однако дал понять, что пока идет война, этот вопрос является проблематичным и сосредотачиваться на нем не стоит.
Он выражал возмущение, что президент США перекладывает ответственность за войну на Украину, а выступление вице-президента Джей Ди Венса в Мюнхене характеризовал как нападение на демократическую систему в Европе.
В целом же список выдвиженцев Мерца в министры оценивают как смесь экспертов и его надежных союзников.
Больше всего вопросов у немецкой общественности возникло к двум министрам: экономики и цифровизации.
Министерство экономики должна возглавить Катерина Райхе, топ-менеджер энергетической компании Westenergie, а новое Министерство цифровизации и модернизации – Карстен Вильдбергер, руководитель международной компании Ceconomy AG.
Их быстрый переход из бизнеса в правительство вызвал беспокойство, не будут ли лоббисты иметь значительное влияние на новых министров.
Выдвижение Христианско-социальным союзом Александра Добриндта на пост министра внутренних дел свидетельствует о предстоящем более жестком курсе Германии в сфере миграции.
В ближайшие дни имена своих министров официально объявит и СДПГ.
Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины.