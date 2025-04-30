В Литве критикуют то, что вступлению Украины в ЕС препятствует Венгрия

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил недовольство тем, что процессу вступления Украины в Европейский Союз препятствует Венгрия.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Глава МИД Литвы сказал, что процесс вступления Украины в ЕС "подвергается препятствиям и компрометируется".

"Прогресс Украины в настоящее время очевиден, Европейская комиссия не имеет по этому поводу никаких сомнений. [Прогресс Украины] должен соответствовать всем условиям для открытия первого блока разделов, а мы не можем этого сделать. И в этом заключается проблема", – сказал он.

Поэтому, по его словам, сейчас Европейская комиссия ищет пути решения этой ситуации.

"А в нынешних условиях играть и приспосабливаться к правилам, навязанным нам Венгрией, ну, извините, тогда мы как организация не функционируем и можем вообще закрыть вопрос о расширении", – отметил Будрис.

Он также сказал, что дальнейшее расширение ЕС без Украины невозможно.

"Если в ЕС не будет Украины, это будет означать, что расширение ЕС не состоится", – добавил он.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути встало венгерское вето.

В результате ЕС начал рассматривать возможность разделения процесса переговоров о вступлении Молдовы и Украины на фоне того, как Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом.

В то же время десятки украинских общественных организаций призвали руководителей МИД стран Евросоюза найти способ разблокировать начало переговоров о вступлении с Украиной.

Стоит отметить, что по итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились о регулярных консультациях, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.