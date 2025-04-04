Топгенерал НАТО: Украина не обречена на поражение в войне

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи не считает, что Украина обречена проиграть войну.

Об этом он сказал во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, обречены ли украинцы на поражение, генерал ответил: "Нет".

"В войне нет ничего неизбежного, и украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях, и медленно улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции", – отметил Каволи.

Вместе с тем он признал, что сейчас "трудно представить себе большое украинское наступление", которое очистит "каждый квадратный дюйм" территории Украины от российской оккупации.

"Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным", – убежден Каволи.

Он также согласился с тем, что украинская армия прошла эволюцию "от солдата с винтовкой до действительно серьезной современной военной силы".

Его комментарии появились на фоне сообщений о том, что США могут впервые проигнорировать встречу формата "Рамштайн", который оказывает военную поддержку Украине.

На грядущем заседании Контактной группы, которое состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, будут сопредседательствовать Великобритания и Германия.