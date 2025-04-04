Сейм Латвии сделал шаг к выходу из договора о запрете противопехотных мин

Сейм Латвии накануне во втором чтении принял законопроект о выходе страны из конвенции о запрете противопехотных мин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Для того чтобы стать законом, проект должен пройти третье чтение. Окончательное чтение документа, скорее всего, состоится в течение нескольких недель.

"Учитывая динамику ситуации с безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость действий и использовать различные системы и вооружения для усиления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее граждан", – говорится в отзыве Сейма на законопроект.

Латвия, Эстония, Литва, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за явного пренебрежения России к международным границам и серьезной угрозы, которую она представляет для региональной и глобальной безопасности.

Министр обороны Андрис Спрудс и министр иностранных дел Байба Браже ранее подчеркивали важность координации между странами региона и коммуникации с международными партнерами.

Отвечая на вопросы депутатов парламента на совместном заседании ответственных комитетов, представитель Национальных вооруженных сил заявил, что выход из конвенции позволит использовать дополнительные ресурсы для более эффективного сдерживания потенциального противника и препятствования его передвижению в случае нападения.

Как известно, в Польше хотят разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".

Литва по примеру Польши рассматривает возможность установки противопехотных мин на границах с Россией и Беларусью.