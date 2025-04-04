Сибига на заседании Совета Украина-НАТО призвал усилить давление на РФ, чтобы принудить ее к миру

Министр иностранных дел Андрей Сибига в ходе заседания Совета Украина-НАТО, которое проходило накануне в Брюсселе, призвал усилить давление на Россию для принуждения ее к миру.

Заявление Сибиги приводит пресс-служба украинского МИД, сообщает "Европейская правда".

Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал, что Украина в течение марта сделала реальные шаги к миру. Он отметил лидерство США в мирных усилиях и напомнил о безусловном согласии Украины на полное 30-дневное прекращение огня.

В то же время, по его словам, с российской стороны в ответ на это прозвучали лишь дополнительные требования и условия, что свидетельствует о том, что именно Россия является препятствием для мира и единственным источником войны.

Сибига также проинформировал присутствующих о конкретных случаях нарушения Россией договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики.

Глава МИД заявил, что Украина настаивает также на прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и передала соответствующую позицию американской стороне.

"Мы убеждены, что время усиливать давление на Россию. Экономическое давление благодаря санкциям. Военное давление благодаря предоставлению Украине дополнительной военной помощи и пакетов сдерживания. Давление – это единственный способ заставить Россию относиться к миру серьезно", – подчеркнул министр.

Он также приветствовал обсуждение надежных гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных" при лидерстве Великобритании и Франции, подчеркнул необходимость распространения будущего присутствия союзников на сушу, воздух и море.

Сибига также рассказал о приоритетных краткосрочных потребностях Украины, среди которых дополнительные комплексы ПВО и боеприпасы к ним, снаряды, дроны и другое оборудование.

В пресс-службе МИД отметили, что большинство участников заседания поддержали мирные усилия США и акцент на том, что именно Украина делает шаги к миру, в то время как Россия медлит.

Большинство союзников также поддержали призыв к усилению давления на Россию для принуждения ее к миру, а также увеличение поддержки Украины и ее обороноспособности.

Ряд государств-членов НАТО объявили о конкретных новых обязательствах и пакетах помощи, которые будут объявлены в ближайшее время.

По данным агентства Reuters, в окружении президента США Дональда Трампа начали признавать недостижимость мирного соглашения по Украине в ближайшие месяцы.

Сам американский президент говорил, что "очень зол" на Путина за его высказывания о переходном правительстве в Украине и пригрозил наложить масштабные вторичные тарифы на российскую нефть.