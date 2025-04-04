Каллас надеется, что ЕС избежит торгового противостояния с США из-за тарифов Трампа

Главный дипломат ЕС Кая Каллас призвала США избежать входа в противостояние между союзниками по обе стороны Атлантики.

Об этом она заявила журналистам в штаб-квартире НАТО перед началом встречи с руководителями МИД государств-членов Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Высокая представительница Евросоюза, участвующая во многих заседаниях НАТО, напомнила, что ЕС и США являются союзниками, и это надо принимать во внимание в контексте "торговой войны" с миром, начатой американской администрацией.

"В торговых войнах нет победителей. Эти тарифы [введенные со стороны США] – это не положительное решение. Если союзники, как мы и США, начинают торговую войну, то враги за этим наблюдают", – пояснила она.

Несмотря на намерение ЕС ответить на решение США, Каллас надеется, что будет возможно избежать углубления противостояния. "Сейчас мы надеемся на торговые переговоры, которые позволят найти положительный выход из этого, но также мы готовы защищать наши интересы", – заявила она.

Как сообщалось, в ночь на среду Трамп начал "торговую войну" с миром.

Глава Еврокомиссии заявила, что тарифы Трампа являются серьезным ударом по мировой экономике, и ЕС готовит ответ на это.