Сибига намекнул, что венгерский министр соврал о договоренности с ним, но готов встретиться

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично ответил согласием на переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, но мягко упрекнул его в том, что он сказал неправду об их договоренности.

Об этом говорится в сообщении украинского министра в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Сибига ответил на твит Сийярто, который перед тем не только публично пригласил украинского коллегу к встрече, но и обвинил его в срыве предыдущих переговоров, которые якобы должны были состояться на прошлой неделе, но были "отменены" Украиной. Из-за этого, мол, он не уверен, состоится ли встреча. "Посмотрим, будет ли она на этот раз", – написал венгр.

Украинский министр в твите-ответе дал публичное согласие на встречу, но также дал понять, что слова его венгерского коллеги являются неправдой.

"Мы встретимся [в пятницу, 4 апреля] для детального обсуждения всех вопросов нашей повестки дня, как мы и договорились в Нью-Дели", – заявил Андрей Сибига. Стоит заметить, что короткая встреча Сибиги и Сийярто в Нью-Дели состоялась 18 марта. Поэтому в случае, если там были согласованы их переговоры в Брюсселе – то идея встречи в конце марта не могла фигурировать.

Источники ЕП также подтверждают, что не существовало договоренности о встрече на прошлой неделе, поэтому не было и ее "отмены", как утверждает венгерский министр. Стоит напомнить, что Сийярто на прошлой неделе в очередной раз посетил Москву с двухдневным визитом – в 13-й раз с начала большой войны. От поездок в Киев при этом венгерский министр отказывается.

Как сообщалось, Венгрия требует снять санкции ЕС с нескольких российских олигархов.