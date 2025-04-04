Угорський міністр очікує зустрічі з Сибігою в НАТО у п’ятницю

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто очікує на зустріч з українським колегою Андрієм Сибігою в Брюсселі у п’ятницю після того, як, за його словами, запланована минулого тижня зустріч була скасована.

Про це Сійярто написав у соцмережі Х у четвер ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга та Сійярто перебувають у Брюсселі, де проходить дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Сійярто відзначив, що мав зустрітися з Сибігою минулого тижня. Але зустріч, за його словами, була скасована з боку української сторони.

"Тепер ми плануємо зустрітися завтра (у п’ятницю). Подивимося, чи вдасться це зробити цього разу", – написав угорський міністр.

Сибіга спілкувався з Сійярто на полях зустрічі в Індії 18 березня. Тоді глава МЗС України повідомив про домовленість провести окрему двосторонню зустріч найближчим часом, щоб ретельно обговорити всі питання порядку денного.

Нагадаємо, що цьогоріч в Європейській комісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

Але в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.