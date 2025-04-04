Сибига и глава МИД Венгрии провели встречу в штаб-квартире НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что встретился в пятницу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Брюсселе.

Об этом Сийярто написал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Сибига и Сийярто находятся в штаб-квартире НАТО, где проходит двухдневная встреча министров иностранных дел государств Альянса.

"Очередная встреча с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, как и раньше, сейчас и в будущем мы будем отстаивать интересы венгров Закарпатья", – написал венгерский министр, не предоставив дополнительных деталей переговоров.

фото из facebook-страницы Петера Сийярто

Накануне, 3 апреля, глава МИД Венгрии публично пригласил украинского коллегу к встрече в Брюсселе, и также он обвинил его в срыве предыдущих переговоров, которые якобы должны были состояться на прошлой неделе, но были "отменены" Украиной.

Сибига публично ответил согласием на переговоры с венгерским коллегой, но мягко упрекнул в том, что тот сказал неправду об их договоренности.

Источники "ЕП" подтвердили, что не существовало договоренности о встрече на прошлой неделе, поэтому не было и ее "отмены", как утверждает венгерский министр.

Стоит напомнить, что Сийярто на прошлой неделе в очередной раз посетил Москву с двухдневным визитом – 13-й раз с начала большой войны. Зато от поездок в Киев венгерский министр отказывается.