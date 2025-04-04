Почему пошлины Трампа – только начало проблем и кто пострадает больше всего

Президент США Дональд Трамп начал полномасштабную "торговую войну".

При этом президент Еврокомиссии также видит серьезные недостатки в глобальной торговой системе и выразила готовность "поддержать любые усилия, направленные на то, чтобы глобальная торговая система соответствовала реалиям мировой экономики".

Но способ, которым президент США решил преодолевать эти проблемы, больше напоминает лечение головной боли гильотиной.

И речь идет не только о повышении таможенных ставок, о чем объявил Дональд Трамп. Это решение открыло ящик Пандоры, следствием чего станет множество ударов по мировой торговле.

О последствиях решения американского президента для ЕС, Украины и других стран, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина. Далее – краткое ее изложение.

Предложенные президентом США Дональдом Трампом защитные меры состоят из двух групп.

Первая – "минимальный базовый тариф", который вступит в силу уже 5 апреля. Этот тариф составит 10% и вводится для большинства стран мира (включая и Украину).

Однако для большинства стран этим тарифом дело не ограничится. Для тех стран, которые имеют значительный профицит в торговле товарами с Соединенными Штатами, вводится "тарифный ответ". Его начнут взимать с 9 апреля, и он установлен для каждой страны отдельно.

Для Евросоюза ставка "тарифного ответа" составила 20%, для Китая – 34%, для Японии – 24%, для Индии – 26%. Более того, Белый дом оставил возможность усиления защитных пошлин.

Однако и нынешний уровень является мощным ударом по экономикам, особенно стран-экспортеров.

Тем самым Вашингтон посылает сигнал: теперь страны-партнеры должны сами вводить меры для выравнивания торгового баланса.

В целом Дональд Трамп рассчитывает, что Соединенные Штаты получат от новых тарифов "6 или 7 триллионов долларов".

Неизвестно, насколько обоснованным является такой прогноз, но сначала бюджет США действительно почувствует увеличение поступлений (хотя это и будет сопровождаться ускорением инфляции).

Положительного эффекта будет достаточно, чтобы обеспечить хорошее состояние экономики США как минимум до промежуточных выборов 2026-го.

У Трампа уже есть первая глобальная победа: ряд стран, по которым ударил "минимальный базовый тариф", решили пойти на уступки, чтобы гарантировать себе стабильную международную торговлю.

Пример Британии является особенно ярким. Скорее всего, среди этих стран будет и Украина. Учитывая последние заявления украинских чиновников, Киев не будет ни вводить пошлины в ответ против США, ни оспаривать их действия в ВТО.

Полноценный торговый конфликт с Соединенными Штатами могут позволить себе лишь несколько стран: Китай, Индия, Япония. И конечно – Евросоюз.

Однако в случае с ЕС ситуация выглядит особенно неоднозначной. Хотя ведущие экономики Евросоюза усиливают позицию Еврокомиссии на необходимости контрмер, внутри сообщества есть страны, которые могут стать "троянским конем". Например, Венгрия. К слову, Венгрия и Словакия, вместе с Германией – наиболее пострадавшие от 25-процентной пошлины Дональда Трампа на импорт автомобилей.

Но самый большой вред от инициативы президента США – это то, что мировая торговля перестала быть предсказуемой.

В случае Украины также важно то, что американские пошлины сильно ударят по странам, которые являются нашими ключевыми партнерами по безопасности. В частности – по Германии.

При таких обстоятельствах менее стабильной становится и политическая ситуация в этих странах, что увеличивает риски ограничения или приостановления помощи Украине.

И наконец – новая ситуация существенно уменьшает наши шансы на продолжение действия автономных преференций ЕС.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина.