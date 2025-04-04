СМИ: администрация Трампа возобновила продажу штурмовых винтовок Израилю

В прошлом месяце администрация Трампа дала зеленый свет на продажу Израилю более 20 тысяч штурмовых винтовок американского производства.

Об этом пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с соответствующим документом, а также пообщалось с информированным собеседником, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это решение продолжило соглашение, которое администрация предыдущего президента Джо Байдена задержала из-за опасений, что оружие могут использовать экстремистские израильские поселенцы.

Документ гласит, что Государственный департамент США 6 марта направил Конгрессу уведомление о продаже на сумму $24 млн, отметив, что конечным пользователем будет Израильская национальная полиция.

В сообщении Конгресса от 6 марта говорится, что правительство США учло "политические, военные, экономические, гуманитарные и контрольные аспекты продажи оружия".

Агентство напомнило, что администрация Байдена ввела санкции против лиц и организаций, которых обвиняют в насилии на Западном берегу, где наблюдается рост нападений со стороны поселенцев.

В свой первый день на посту 20 января Трамп подписал указ, которым отменил санкции США против израильских поселенцев – это стало поворотом в предыдущей политике США. С тех пор его администрация утвердила продажу Израилю вооружений на миллиарды долларов.

Отметим, 4 апреля президент США заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может посетить Вашингтон на следующей неделе.

Напомним, в марте Израиль возобновил удары по Газе, нарушив относительное перемирие, которое царило на территории с момента прекращения огня 19 января.

Власти в Газе заявили о якобы более 500 погибших в результате ударов. Тем временем ХАМАС заявил, что обстрелял ракетами Тель-Авив в ответ на израильские удары.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп "полностью поддерживает" возобновление Израилем воздушных и наземных операций в секторе Газы.