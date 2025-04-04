Премьер Бельгии возмущен требованием США тратить 5% ВВП на оборону

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер раскритиковал требование Соединенных Штатов к членам НАТО тратить 5% своего ВВП на оборону, особенно на фоне развязанной торговой войны.

Как сообщает "Европейская правда", слова де Вевера цитирует AFP.

По словам бельгийского премьера, выполнение цели в 5% ВВП оборонных расходов "в краткосрочной перспективе невыполнимо".

"Становится несколько сложно требовать от нас чего-то после того, как была начата торговая война, после того, как нас все время унижают и оскорбляют", – сказал он.

Де Вевер добавил, что дружба "должна идти по обе стороны Атлантики".

Заявления премьера Бельгии прозвучали до его встречи с государственным секретарем США Марко Рубио в пятницу, после которой он отметил "разногласия во взглядах" между Европой и США, в то же время отметив, что американская сторона настроена на сотрудничество.

Бельгия наряду с Италией и Испанией является одной из стран НАТО, которые до сих пор тратят менее 2% ВВП на оборону.

Правительство де Вевера ранее подсчитало, что достижение показателя в 2% потребует ежегодных инвестиций в размере 4 млрд евро.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио требует от всех членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП, это требование обсуждалось в Брюсселе.

По словам Рубио, увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО до 5% не может произойти мгновенно, но это тот показатель, к которому нужно двигаться, и США также настроены увеличивать свои оборонные расходы.

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