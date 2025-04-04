Во Франции видят интерес бизнеса в восстановлении критической инфраструктуры Украины

Специальный уполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн заявил, что бизнес страны демонстрирует высокую заинтересованность в реализации проектов по восстановлению критической инфраструктуры Украины.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".

По его словам, это подтверждается масштабным количеством заявок на участие в проектах.

"За несколько недель мы получили запросов почти на 800 млн евро. Это свидетельствует о том, что французские компании очень заинтересованы в поддержке Украины, в частности потому, что Украина является страной возможностей", – рассказал он.

Эльброн отметил, что уже утверждено 19 инфраструктурных проектов на сумму 200 млн евро, реализацию которых обеспечат 17 французских компаний.

По его словам, эти проекты также "создают рабочие места в семи регионах Франции", что по его убеждению, очень важно для поддержки Украины французским обществом.

Он объяснил это тем, что когда люди видят, что благодаря этим проектам также создаются рабочие места на французских заводах – это способствует увеличению поддержки Украины в дальнейшем.

Также Эльброн отметил, что в рамках расширения помощи Франция выделяет 450 млн евро на финансирование украинских муниципалитетов в течение 2025-2027 годов.

Эти средства предоставляются через Национальное агентство развития Франции, которое уже открыло офис в Украине.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии делегации США, Украины и России 25 марта договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Уже 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая соответствующей реакции.