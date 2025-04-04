Во Франции изъяли 800 кг кокаина и впервые ликвидировали сеть морской контрабанды

Во Франции впервые разоблачили сеть доставки кокаина через сброс свертков с наркотиками в открытом море, откуда их подбирают малые рыбацкие лодки.

Об этом пишет Le Figaro, передает "Европейская правда".

Как отмечается, прокуратура французского города Ренн сообщила, что в пятницу, 4 апреля, была разоблачена сеть по импорту кокаина морским путем.

По словам прокурора, метод "дроп-оф" предусматривает сброс пакетов с наркотиками в открытом море, после чего их подбирают небольшие рыболовецкие лодки. Такая схема, по его словам, является "характерной для самых искусных организованных преступных группировок".

Во время операции, к которой было привлечено около сотни полицейских, "800 кг кокаина было обнаружено на борту судна" – грузового корабля, который вышел из Бразилии и направлялся в Амстердам. Корабль был перенаправлен в порт Дюнкерк, а весь экипаж, состоявший из 22 моряков филиппинского происхождения, был задержан.

Параллельно были арестованы восемь человек – шесть мужчин, среди которых трое рыбаков, и две женщины – в городах Танкервиль, Гавр и Уистреам.

"Некоторые имеют судимости за нарушение рыболовных правил, другие – за ограбление с отягчающими обстоятельствами, насилие или торговлю наркотиками", – рассказал прокурор и отметил, что расследование, которое привело к этой операции продолжалось 18 месяцев.

Отмечается, что допросы подозреваемых продолжаются под контролем судебной полиции.

"Эта исключительная операция – первая во Франции по характеру выявленной схемы и беспрецедентная по масштабу привлечения всех подразделений внутренней безопасности страны. Она позволила впервые доказать факт массового импорта кокаина методом дроп-оф, который до этого приводил лишь к массовым выбросам "потерянных" наркотиков на побережье", – добавил он.

Как информировали, во Франции заявили о значительном росте в 2024 году объемов изъятых наркотических веществ, объемы обнаруженного кокаина оказались на 130% больше, чем в 2023 году.

В марте у Азорских островов португальские правоохранители задержали полупогруженную подводную лодку, которая перевозила почти 6,5 тонны контрабандного кокаина.