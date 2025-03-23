У Франції за 2024 рік перехопили на 130% більше кокаїну, ніж попереднього року

У Франції заявили про значне зростання у 2024 році обсягів вилучених наркотичних речовин, обсяги виявленого кокаїну виявились на 130% більшими, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Французькі митники повідомили про зростання на 74% обсягів виявлених у 2024 році наркотичних речовин, порівняно з 2023 роком.

Зі 111 тонн наркотиків, вилучених митниками, 21 тонну складав кокаїн. Сукупно з обсягами, які перехопили інші служби – поліція, жандармерія та морська служба контролю – за рік у Франції вилучили 53,5 тонн кокаїну, що на 130% більше, ніж у 2023 році.

Окрім того, за 2024 рік митники вилучили майже 490 тонн контрабандного тютюну. Ця цифра знову знизилася, порівняно з 521 тоннами у 2023 році і 649 тоннами у 2022 році.

У Національній асамблеї зараз розглядають законопроєкт, що має на меті посилити протидію наркоторгівлі. Міністерка з державних рахунків Амелі де Моншален зазначила, що це розширить повноваження митників та надасть їм ширший доступ до даних, якими обмінюються державні і приватні суб’єкти у рамках зокрема прийому вантажів у портах.

Минулого тижня французька митниця вилучила понад 800 кілограмів кокаїну з ваговоза на південному сході країни.

У лютому з морського дна біля польського Гданська виловили вантаж кокаїну на 15 млн доларів.