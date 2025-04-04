Бельгія, яка є членом МКС, не арештує Нетаньягу в разі його візиту

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що в разі візиту його ізраїльського колеги Біньяміна Нетаньяху до країни той не буде заарештований попри ордер Міжнародного кримінального суду.

Про це де Вевер сказав у коментарі телеканалу VRT, повідомляє "Європейська правда".

Бельгійський премʼєр коментував державний візит Нетаньягу до Угорщини, яка з цієї нагоди оголосила про початок виходу з Міжнародного кримінального суду.

Хоча не всі європейські країни ставляться до ізраїльського прем'єра з такою ж симпатією, як Угорщина, заявив де Вевер VRT, більшість з них не заарештують Нетаньяху.

"Існує таке поняття, як realpolitik. У контексті realpolitik практичні міркування переважають над етичними міркуваннями", – пояснив премʼєр Бельгії.

"Я не думаю, що є хоч одна європейська країна, яка б заарештувала Нетаньягу, якби він туди приїхав. Франція, наприклад, не заарештувала б, і я не думаю, що ми теж", – додав він.

У листопаді 2024 року, нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ізраїльського прем’єр-міністра за ймовірні воєнні злочини в Газі.

Деталі читайте у статті "Гаага проти Ізраїлю".