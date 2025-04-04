Бельгия, которая является членом МУС, не арестует Нетаньяху в случае его визита

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в случае визита его израильского коллеги Биньямина Нетаньяху в страну тот не будет арестован несмотря на ордер Международного уголовного суда.

Об этом де Вевер сказал в комментарии телеканалу VRT, сообщает "Европейская правда".

Бельгийский премьер комментировал государственный визит Нетаньяху в Венгрию, которая по этому случаю объявила о начале выхода из Международного уголовного суда.

Хотя не все европейские страны относятся к израильскому премьеру с такой же симпатией, как Венгрия, заявил де Вевер VRT, большинство из них не арестуют Нетаньяху.

"Существует такое понятие, как realpolitik. В контексте realpolitik практические соображения преобладают над этическими соображениями", – пояснил премьер Бельгии.

"Я не думаю, что есть хоть одна европейская страна, которая бы арестовала Нетаньяху, если бы он туда приехал. Франция, например, не арестовала бы, и я не думаю, что мы тоже", – добавил он.

В ноябре 2024 года, напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьер-министра за вероятные военные преступления в Газе.

Детали читайте в статье "Гаага против Израиля".