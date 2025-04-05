Очільники Збройних сил Франції та Британії обговорили в Києві посилення України

Начальники штабів збройних сил Франції та Британії обговорили з українською стороною потреби та завдання української армії з метою надання їй довгострокової підтримки у відновленні та розвитку під час свого візиту до Києва.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил Франції, передає "Європейська правда".

У п'ятницю, 4 квітня, начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України.

Як зазначили у Генштабі Збройних сил Франції, метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки для реконструкції та розвитку її моделі.

"Зміцнення української армії має важливе значення і є першою гарантією безпеки країни, якщо ми хочемо досягти тривалого миру в Україні", – заявили там.

Також у заяві запевнили, що Франція та Велика Британія тісно співпрацюватимуть над визначенням та розробкою, в рамках міжнародної коаліції, операцій із запевнення, щоб утримати Росію від нового широкомасштабного вторгнення після відновлення миру.

"Динаміка франко-британського співробітництва продовжуватиметься і в майбутніх дискусіях, роблячи активний внесок у безпеку європейського континенту", – додали у заяві.

Начальник Генштабу ЗС Франції генерал Тьєррі Буркхард, коментуючи візит, вказав, що метою зустрічей було надання рішучої підтримки армії України, яка дозволить їй продовжувати боротьбу.

27 березня у Парижі президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Тоді ж він додав, що робота над потенційною відправкою так званих "сил гарантування" в Україну триває.

28 березня Зеленський анонсував зустріч на рівні представників генеральних штабів в Україні, присвячену майбутньому розгортанню військового контингенту.

Президент заявляв, що це буде "перша глибока зустріч", на якій будуть "деякі роз’яснення і деякі деталі".