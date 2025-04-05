Главы Вооруженных сил Франции и Британии обсудили в Киеве усиление Украины

Начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании обсудили с украинской стороной потребности и задачи украинской армии с целью предоставления ей долгосрочной поддержки в восстановлении и развитии во время своего визита в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Франции, передает "Европейская правда".

В пятницу, 4 апреля, начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины.

Как отметили в Генштабе Вооруженных сил Франции, целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью предоставления долгосрочной поддержки для реконструкции и развития ее модели.

"Укрепление украинской армии имеет важное значение и является первой гарантией безопасности страны, если мы хотим достичь длительного мира в Украине", – заявили там.

Также в заявлении заверили, что Франция и Великобритания будут тесно сотрудничать над определением и разработкой, в рамках международной коалиции, операций по заверению, чтобы удержать Россию от нового широкомасштабного вторжения после восстановления мира.

"Динамика франко-британского сотрудничества будет продолжаться и в будущих дискуссиях, делая активный вклад в безопасность европейского континента", – добавили в заявлении.

Начальник Генштаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард, комментируя визит, указал, что целью встреч было предоставление решительной поддержки армии Украины, которая позволит ей продолжать борьбу.

27 марта в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии. Тогда же он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину продолжается.

28 марта Зеленский анонсировал встречу на уровне представителей генеральных штабов в Украине, посвященную будущему развертыванию военного контингента.

Президент заявлял, что это будет "первая глубокая встреча", на которой будут " некоторые разъяснения и некоторые детали".