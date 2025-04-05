В Італії застерігають від тарифів у відповідь Трампу

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті застеріг від запровадження тарифів у відповідь на масштабні мита американського президента Дональда Трампа проти торговельних партнерів.

Про це він заявив під час виступу на бізнес-форумі під Міланом у суботу, 5 квітня, цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Під час свого виступу Джорджетті заявив, що Італія прагне до "деескалації" у відносинах з США.

"Ми повинні уникати запуску політики контр-тарифів, яка може завдати шкоди всім і особливо нам", – сказав він.

Плани Трампа свідчать, що Італія, яка має велике позитивне сальдо в торгівлі з США, буде обкладена загальним тарифом у розмірі 20% разом з іншими країнами Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти усіх держав світу.

Низка держав заявили у відповідь, що тарифи Трампа можуть порушувати договір НАТО. У ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, своєю чергою, наполягає, що рішення США про запровадження митних тарифів не суперечить вимогам Вашингтонського договору НАТО.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна"