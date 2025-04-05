В Италии предостерегают от тарифов в ответ Трампу

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти предостерег от введения тарифов в ответ на масштабные пошлины американского президента Дональда Трампа против торговых партнеров.

Об этом он заявил во время выступления на бизнес-форуме под Миланом в субботу, 5 апреля, цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Во время своего выступления Джорджетти заявил, что Италия стремится к "деэскалации" в отношениях с США.

"Мы должны избегать запуска политики контр-тарифов, которая может нанести вред всем и особенно нам", – сказал он.

Планы Трампа гласят, что Италия, которая имеет большое положительное сальдо в торговле с США, будет обложена общим тарифом в размере 20% вместе с другими странами Европейского Союза.

Как сообщалось, в ночь на 3 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против всех государств мира.

Ряд государств заявили в ответ, что тарифы Трампа могут нарушать договор НАТО. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, настаивает, что решение США о введении таможенных тарифов не противоречит требованиям Вашингтонского договора НАТО.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина"